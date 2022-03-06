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Ракеты, которые попали в Винницкий аэропорт, предварительно были выпущены из Приднестровья-Военное телевидение Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Ракеты, которые сегодня попали в Винницкий аэропорт, ориентировочно были выпущены из Приднестровья. Об этом сообщает Военное телевидение Украины, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня, около двух часов дня по аэропорту Винница, где рядом находится военная база, которая на реконструкции и не имеет техники, враг нанес ракетный удар - восемь ракет, ориентировочно из Приднестровья”, - говорится в сообщении.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты совершили восемь ракетных обстрелов по Виннице. В результате ракетных ударов разрушен аэропорт.

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