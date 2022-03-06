Ракеты, которые попали в Винницкий аэропорт, предварительно были выпущены из Приднестровья-Военное телевидение Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Ракеты, которые сегодня попали в Винницкий аэропорт, ориентировочно были выпущены из Приднестровья. Об этом сообщает Военное телевидение Украины, пишет УНН.
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“Сегодня, около двух часов дня по аэропорту Винница, где рядом находится военная база, которая на реконструкции и не имеет техники, враг нанес ракетный удар - восемь ракет, ориентировочно из Приднестровья”, - говорится в сообщении.
Что было раньше
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты совершили восемь ракетных обстрелов по Виннице. В результате ракетных ударов разрушен аэропорт.