Ракеты, которые попали в Винницкий аэропорт, предварительно были выпущены из Приднестровья-Военное телевидение Украины

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“Сегодня, около двух часов дня по аэропорту Винница, где рядом находится военная база, которая на реконструкции и не имеет техники, враг нанес ракетный удар - восемь ракет, ориентировочно из Приднестровья”, - говорится в сообщении.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты совершили восемь ракетных обстрелов по Виннице. В результате ракетных ударов разрушен аэропорт.