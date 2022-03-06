Ракети, які влучили у Вінницький аеропорт, попередньо були випущені з Придністров'я – Військове телебачення України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Ракети, які сьогодні влучили у Вінницький аеропорт, орієнтовно були випущені з Придністров'я. Про це інформує Військове телебачення України, пише УНН.
Цитата
“Сьогодні, близько другої години дня по аеропорту Вінниця, де поруч знаходиться військова база, яка є на реконструкції та не має техніки, ворог наніс ракетний удар - вісім ракет, орієнтовно з Придністров'я”, - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти здійснили вісім ракетних обстрілів по Вінниці. Внаслідок ракетних ударів зруйновано аеропорт.