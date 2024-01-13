Ракеты были опасно близко к Львовщине, но воины ПвК "Запад" хорошо сработали - ОВА
Киев • УНН
Российские ракеты утром приблизились к Львовской области, но в воздушное пространство области зайти им не удалось.
Во время воздушной тревоги сегодня утром российские ракеты были опасно близко к Львовщине. Воины ПвК "Запад" хорошо сработали в других западных областях, поэтому в воздушное пространство области ракетам зайти не удалось. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий, передает УНН.
"Во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области с 06:33 по 08:23, несколько раз ракеты были опасно близко к Львовщине. Воины ПвК "Запад" хорошо сработали в других западных областях, поэтому в воздушное пространство Львовской области ракетам зайти не удалось", - написал Козицкий.
Он поблагодарил украинских защитников неба во всех регионах Украины.
"Сегодня они отбили еще одну массированную атаку", - добавил он.
Дополнение
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Ракеты были опасно близко к Львовщине, но воины ПвК "Запад" хорошо сработали - ОВА
Российские ракеты утром приблизились к Львовской области, но в воздушное пространство области зайти им не удалось.
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