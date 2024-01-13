Ракеты были опасно близко к Львовщине, но воины ПвК "Запад" хорошо сработали - ОВА

Во время воздушной тревоги сегодня утром российские ракеты были опасно близко к Львовщине. Воины ПвК "Запад" хорошо сработали в других западных областях, поэтому в воздушное пространство области ракетам зайти не удалось. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий, передает УНН.

"Во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области с 06:33 по 08:23, несколько раз ракеты были опасно близко к Львовщине. Воины ПвК "Запад" хорошо сработали в других западных областях, поэтому в воздушное пространство Львовской области ракетам зайти не удалось", - написал Козицкий.

Он поблагодарил украинских защитников неба во всех регионах Украины.

"Сегодня они отбили еще одну массированную атаку", - добавил он.

Дополнение

В Полтавской области во время вражеской атаки упала ракета, которая не разорвалась.