Ракеты были опасно близко к Львовщине, но воины ПвК "Запад" хорошо сработали - ОВА

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
  •  114962 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
  •  135180 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
  •  128290 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
  •  125577 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
  •  127685 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  125659 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  117246 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  131400 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  146017 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142248 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139011 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134399 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124257 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130379 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  120355 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
raketi-bili-opasno-blizko-k-lvovshchine-no-voini-pvk-zapad-khorosho-srabotali-ova

Ракеты были опасно близко к Львовщине, но воины ПвК "Запад" хорошо сработали - ОВА

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 07:35  •  25997 просмотра

Read in English

Российские ракеты утром приблизились к Львовской области, но в воздушное пространство области зайти им не удалось.

Во время воздушной тревоги сегодня утром российские ракеты были опасно близко к Львовщине. Воины ПвК "Запад" хорошо сработали в других западных областях, поэтому в воздушное пространство области ракетам зайти не удалось. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий, передает УНН.

"Во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области с 06:33 по 08:23, несколько раз ракеты были опасно близко к Львовщине. Воины ПвК "Запад" хорошо сработали в других западных областях, поэтому в воздушное пространство Львовской области ракетам зайти не удалось", - написал Козицкий.

Он поблагодарил украинских защитников неба во всех регионах Украины.

"Сегодня они отбили еще одну массированную атаку", - добавил он.

Дополнение

В Полтавской области во время вражеской атаки упала ракета, которая не разорвалась.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Ракети були небезпечно близько до Львівщини, але воїни ПвК "Захід" добре спрацювали - ОВА
Missiles were dangerously close to Lviv region, but soldiers of the "West" PMC did a good job - OVA
Новости по теме

Ракеты были опасно близко к Львовщине, но воины ПвК "Запад" хорошо сработали - ОВА

Российские ракеты утром приблизились к Львовской области, но в воздушное пространство области зайти им не удалось.

Война •   •  25997 просмотра
Ракеты были опасно близко к Львовщине, но воины ПвК "Запад" хорошо сработали - ОВА

В Хмельницкой области утром работала ПВО: объекты критической инфраструктуры и гражданские не пострадали

ПВО сбила вражескую цель в Хмельницкой области, не нанеся ущерба инфраструктуре и гражданскому населению.

Война •   •  25119 просмотра
В Хмельницкой области утром работала ПВО: объекты критической инфраструктуры и гражданские не пострадали

Еще плюс 700: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Потери российских войск в Украине составляют примерно 369 160 человек.

Война •   •  24227 просмотра
Еще плюс 700: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Оккупанты за сутки нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине

За минувшие сутки российские войска выпустили 7 ракет и нанесли 65 авиаударов по Украине, что привело к жертвам и разрушениям среди гражданского населения.

Война •   •  23049 просмотра
Оккупанты за сутки нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов по Украине

Обломками вражеской ракеты повреждены дома в частном секторе Чернигова

Обломки от сбитой вражеской ракеты упали в Чернигове, о пострадавших не сообщается. Службы ликвидируют последствия обстрела.

Война •   •  25657 просмотра
Обломками вражеской ракеты повреждены дома в частном секторе Чернигова

На Кировоградщине утром сработала ПВО: предварительно - без пострадавших и разрушений

В Кировоградской области во время ракетной атаки отработала ПВО. Предварительно, нет пострадавших и разрушений.

Война •   •  26662 просмотра
На Кировоградщине утром сработала ПВО: предварительно - без пострадавших и разрушений

Франция заказала 42 новых истребителя Rafale

Франция заказала 42 новых истребителя Rafale на сумму 5 миллиардов евро, поставка которых начнется в 2027 году.

Новости Мира •   •  24111 просмотра
Франция заказала 42 новых истребителя Rafale

Есть повреждения, места пока не разглашаем: глава ОВА об атаке рф на Черниговщину

Во время российской атаки в Черниговской области сработала противовоздушная оборона; сообщается о повреждениях, жертв, предварительно, нет.

Война •   •  25640 просмотра
Есть повреждения, места пока не разглашаем: глава ОВА об атаке рф на Черниговщину

На Полтавщине во время атаки рф упала ракета, которая не разорвалась

Во время российского обстрела в Полтавской области упала неразорвавшаяся ракета, никто не пострадал.

Война •   •  27940 просмотра
На Полтавщине во время атаки рф упала ракета, которая не разорвалась

В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: что известно

В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, жители слышали громкие звуки и видели дым.

Война •   •  27842 просмотра
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: что известно