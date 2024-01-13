На Полтавщині під час атаки рф впала ракета, яка не розірвалася

У Полтавській області під час ворожої атаки впала ракета, яка не розірвалася. Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, постраждалих немає, передає УНН.

За словами Проніна, вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував і Полтавщину зокрема. В області працювала ППО.

"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці", - повідомив голова Полтавської ОВА.

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рф 13 січня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.