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На Полтавщині під час атаки рф впала ракета, яка не розірвалася

На Полтавщині під час атаки рф впала ракета, яка не розірвалася

Київ • УНН

 • 37000 перегляди

Під час російського обстрілу у Полтавській області впала ракета, що не розірвалася, ніхто не постраждав.

У Полтавській області під час ворожої атаки впала ракета, яка не розірвалася. Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, постраждалих немає, передає УНН.

За словами Проніна, вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував і Полтавщину зокрема. В області працювала ППО.

"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці", - повідомив голова Полтавської ОВА.

Нагадаємо

рф 13 січня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.

Антоніна Туманова

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