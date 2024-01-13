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На Полтавщине во время атаки рф упала ракета, которая не разорвалась

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 06:36  •  27926 просмотра

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Во время российского обстрела в Полтавской области упала неразорвавшаяся ракета, никто не пострадал.

В Полтавской области во время вражеской атаки упала ракета, которая не разорвалась. Как сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, пострадавших нет, передает УНН.

По словам Пронина, утром россияне осуществили ракетный обстрел Украины. Враг атаковал и Полтавскую область в частности. В области работала ПВО.

"Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала ракета, которая не разорвалась. К счастью, пострадавших нет. Повреждена хозяйственная постройка. На месте работают профильные специалисты", - сообщил председатель Полтавской ОГА.

Напомним,

рф 13 января нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
На Полтавщині під час атаки рф впала ракета, яка не розірвалася
Unexploded missile falls in Poltava region during Russian attack
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На Полтавщине во время атаки рф упала ракета, которая не разорвалась

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