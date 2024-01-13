На Полтавщине во время атаки рф упала ракета, которая не разорвалась
Киев • УНН
Во время российского обстрела в Полтавской области упала неразорвавшаяся ракета, никто не пострадал.
В Полтавской области во время вражеской атаки упала ракета, которая не разорвалась. Как сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, пострадавших нет, передает УНН.
По словам Пронина, утром россияне осуществили ракетный обстрел Украины. Враг атаковал и Полтавскую область в частности. В области работала ПВО.
"Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала ракета, которая не разорвалась. К счастью, пострадавших нет. Повреждена хозяйственная постройка. На месте работают профильные специалисты", - сообщил председатель Полтавской ОГА.
Напомним,
рф 13 января нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.
На Полтавщине во время атаки рф упала ракета, которая не разорвалась
Во время российского обстрела в Полтавской области упала неразорвавшаяся ракета, никто не пострадал.
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: что известно
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, жители слышали громкие звуки и видели дым.
В рф масштабно пылает: огонь охватил склад Wildberries
Крупный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге охватил 1000 кв. м. На месте работают 83 спасателя, пострадавших предварительно нет.
2023 год стал самым теплым с момента начала наблюдений
2023 год установил рекорд как самый теплый год со средним повышением температуры на 1,45 градуса; ВМО предупреждает, что 2024 год может быть жарче из-за Эль-Ниньо.
В Чернигове прогремели взрывы: городские власти говорят - работала ПВО
В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы. В МВА сообщают о работе ПВО.
Несколько раз было громко, вся информация после завершения тревоги: глава ОВА о вражеской атаке на Днепропетровщину
С раннего утра сообщается об атаках рф на Днепропетровскую область. Подробности будут сообщены после окончания тревоги.
В Воздушных силах сообщили о движении "Кинжалов" на Киев, Ровно, Днепр и Кривой Рог
рф запустила ракеты Кинжал в направлении ряда украинских городов - предупреждают Воздушные силы.
Зафиксирован взлет еще двух вражеских МиГ-31К - Воздушные силы
У рф взлетели два МиГ-31К. Ранее сообщали о пусках российских ракет Кинжал.
HIMARS на линии фронта: Залужный показал американскую артиллерию в работе
Украинские ЗРК "Гималаи" успешно поражают российские войска вдоль линии фронта, что подтвердил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.
В Днепре прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы - СМИ
В Днепре произошел взрыв после предупреждения Военно-воздушных сил о ракетных пусках.