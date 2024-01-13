Ракети були небезпечно близько до Львівщини, але воїни ПвК "Захід" добре спрацювали - ОВА
Київ • УНН
Російські ракети вранці наблизилися до Львівської області, але у повітряний простір області зайти їм не вдалося.
Під час повітряної тривоги сьогодні вранці російські ракети були небезпечно близько до Львівщини. Воїни ПвК "Захід" добре спрацювали в інших західних областях, відтак у повітряний простір області ракетам зайти не вдалося. Про це повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький, передає УНН.
"Під час повітряної тривоги, яка тривала у Львівській області з 06:33 по 08:23, декілька разів ракети були небезпечно близько до Львівщини. Воїни ПвК "Захід" добре спрацювали в інших західних областях, відтак у повітряний простір Львівської області ракетам зайти не вдалося", - написав Козицький.
Він подякував українським оборонцям неба в усіх регіонах України.
"Сьогодні вони відбили ще одну масовану атаку", - додав він.
Доповнення
У Полтавській області під час ворожої атаки впала ракета, яка не розірвалася.