Фрагменты российской крылатой ракеты X-101 с боевой частью нашли в республике калмыкия, рф. Пострадавших нет, сообщает Astra, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, фрагменты ракеты с боевой частью обнаружили в степи в нескольких километрах от поселка Первомайский.

Отмечается, что крылатая ракета Х-101 уже падала в Калмыкии 1 февраля 2023 года.

Дополнение

В начале июля в степи возле села Соленое упала крылатая ракета 3М14 «Калибр». На месте взрыва осталась двухметровая воронка, вокруг разбросало осколки. Как считает Astra, ракета была неисправна. Обошлось без разрушений или пострадавших.

Що відомо про суббоєприпаси, якими рф, ймовірно, почала оснащувати ракети Х-101 – відповідь експертів