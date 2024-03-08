Ракета направляется в Кропивницкий

ВСУ информируют об активности российских "Шахедов" в нескольких областях

Военно-воздушные силы Украины сообщают об активности иранских беспилотников "Шахед" на северо-востоке Николаевской области, которые движутся на север, и еще одну группу, которая движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей в северо-западном направлении. Также группа "Шахедов" в Кировоградской области движется в направлении Умани.