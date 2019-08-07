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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131332 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141231 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128417 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129223 просмотра

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В США стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17

В США стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17

Киев  •  УНН

 • 13465 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту Земли израильский телекоммуникационный спутник AMOS-17. Трансляция ведется на сайте SpaceX, передает УНН.

Старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 19:23 по времени Восточного побережья США (2:23 Киев). Согласно информации, опубликованной на сайте компании, спутник будет выведен на орбиту примерно через 31 минуту после запуска.

Отмечается, что AMOS-17, принадлежащий компании Space Communication, станет самым современным спутником, обслуживающим Африку. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, его работа значительно улучшит качество и масштабы вещания, широкополосной передачи данных и связи на этом континента. Планируется, что спутник проведет на земной орбите более 20 лет.

Напомним, в конце июля, в США, ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС. А уже на следующий день, 27 июля, корабль Dragon пристыковался к МКС.

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