У США стартувала ракета Falcon-9 з ізраїльським супутником зв'язку AMOS-17

Старт носія з пускового комплексу 40 на базі ВПС США на мисі Канаверал (штат Флорида) відбувся о 19:23 за часом Східного узбережжя США (2:23 Київ). Згідно з інформацією, опублікованою на сайті компанії, супутник буде виведений на орбіту приблизно через 31 хвилину після запуску.

Відзначається, що AMOS-17, що належить компанії Space Communication, стане найсучаснішим супутником, обслуговуючим Африку. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті компанії, його робота значно поліпшить якість і масштаби мовлення, широкосмугової передачі даних і зв’язку на цьому континенту. Планується, що супутник проведе на земній орбіті більше 20 років.

Нагадаємо, наприкінці липня, у США, ракета Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon стартувала до МКС. А вже наступного дня, 27 липня, корабель Dragon пристикувався до МКС.