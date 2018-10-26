Раду призвали переименовать Кировоградскую область на Ингульскую

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 24278 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110492 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118554 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157429 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149160 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138794 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129446 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175105 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118179 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 48569 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 51494 просмотра
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 26471 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 34490 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

07:29 • 20433 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 139417 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 175105 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 183669 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 194412 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 251752 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 157429 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105311 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109666 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111761 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111112 просмотра
Актуальное
Раду призвали переименовать Кировоградскую область на Ингульскую

Раду призвали переименовать Кировоградскую область на Ингульскую

Киев  •  УНН

 • 11523 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали петицию о переименовании Кировоградской области на Ингульскую. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.

Инициатором петиции выступил Андрей Дьорко. По его мнению, "более исторически и географически правильным" для нынешней Кировоградской области является название Ингульская область, а не Кропивницкая, которую предлагают народные депутаты.

Также он добавил, что в Украине уже есть несколько областей, названия которых не совпадают с названием областного центра. Например, Волынская область или Закарпатская область. Эти названия, по его словам, имеют как историческое, так и географическое происхождение.

В частности "Волынь" как определение территории впервые появилась в летописи 1077 года, это название происходит от старинного племени волынян, что населяли с давних времен эту территорию. Закарпатская область получила свое название, поскольку расположена "за Карпатами".

Он также напомнил, что Ингульская паланка - это административно-территориальная единица Войска Запорожского низового времен Новой Сечи (1734-1775 гг.). Центр паланки располагался в устье рек Ингул и Каменки на месте современного с. Ингуло-Каменка.

Кроме того, в Кировоградской области берут начало две реки, а именно Ингул и Ингулец (Малый Ингул). Они протекают почти через всю область и являются крупнейшими в области среди рек, что здесь начинаются. Название Ингул базируется на тюркской фонетической обработке восточнославянского слова Уголъ. Дотюркское функционирование этого гидронима лингвисты связывают с восточнославянскими племенами уличей (угличей), населявших в 6-9 вв., в частности, территорию современной Кировоградской области.

Напомним, 14 июля 2016 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый проект постановления о переименовании города Кировоград на Кропивницкий.

Голосование за это решение сопровождали многочисленные митинги протеста.

18 мая текущего года в парламенте зарегистрирован законопроект № 8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области. По словам нардепа Олега Мусия, в проекте закона предлагается переименовать Кировоградскую область на Кропивницкую.

6 октября глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что рассмотрение проектов изменений в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей задерживается из-за того, что не все фракции определились относительно поддержки этих изменений.

По его словам, парламент может начать рассмотрение переименования Днепропетровской и Кировоградской областей в начале ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы