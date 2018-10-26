Раду призвали переименовать Кировоградскую область на Ингульскую
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали петицию о переименовании Кировоградской области на Ингульскую. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.
Инициатором петиции выступил Андрей Дьорко. По его мнению, "более исторически и географически правильным" для нынешней Кировоградской области является название Ингульская область, а не Кропивницкая, которую предлагают народные депутаты.
Также он добавил, что в Украине уже есть несколько областей, названия которых не совпадают с названием областного центра. Например, Волынская область или Закарпатская область. Эти названия, по его словам, имеют как историческое, так и географическое происхождение.
В частности "Волынь" как определение территории впервые появилась в летописи 1077 года, это название происходит от старинного племени волынян, что населяли с давних времен эту территорию. Закарпатская область получила свое название, поскольку расположена "за Карпатами".
Он также напомнил, что Ингульская паланка - это административно-территориальная единица Войска Запорожского низового времен Новой Сечи (1734-1775 гг.). Центр паланки располагался в устье рек Ингул и Каменки на месте современного с. Ингуло-Каменка.
Кроме того, в Кировоградской области берут начало две реки, а именно Ингул и Ингулец (Малый Ингул). Они протекают почти через всю область и являются крупнейшими в области среди рек, что здесь начинаются. Название Ингул базируется на тюркской фонетической обработке восточнославянского слова Уголъ. Дотюркское функционирование этого гидронима лингвисты связывают с восточнославянскими племенами уличей (угличей), населявших в 6-9 вв., в частности, территорию современной Кировоградской области.
Напомним, 14 июля 2016 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый проект постановления о переименовании города Кировоград на Кропивницкий.
Голосование за это решение сопровождали многочисленные митинги протеста.
18 мая текущего года в парламенте зарегистрирован законопроект № 8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области. По словам нардепа Олега Мусия, в проекте закона предлагается переименовать Кировоградскую область на Кропивницкую.
6 октября глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что рассмотрение проектов изменений в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей задерживается из-за того, что не все фракции определились относительно поддержки этих изменений.
По его словам, парламент может начать рассмотрение переименования Днепропетровской и Кировоградской областей в начале ноября.