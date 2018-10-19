Парубій сподівається розпочати декомунізацію двох областей у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Верховна Рада може почати розгляд перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей на початку листопада. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Дуже важливо завершити декомунізацію і розпочати зміни до Конституції щодо перейменування двох областей — Дніпропетровської та Кіровоградської. Непрості дебати відбуваються у фракціях, але я сподіваюсь, що до наступного (пленарного тижня — ред.) ці дебати будуть завершені і ми зможемо вийти на прийняття рішення про спрямування до КСУ рекомендацій від ВР про перейменування двох областей”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, голова ВР назвав причину відкладення перейменування двох областей.
Нагадаємо, у травні в парламенті зареєстровано проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
Крім того, у травні в парламенті зареєстровано законопроект №8380 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.