Парубий надеется начать декоммунизации двух областей в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада может начать рассмотрение переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в начале ноября. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Очень важно завершить декоммунизацию и начать изменения в Конституцию относительно переименования двух областей - Днепропетровской и Кировоградской. Непростые дебаты происходят во фракциях, но я надеюсь, что к следующей (пленарной неделе - ред.) эти дебаты будут завершены, и мы сможем выйти на принятие решения о направлении в КСУ рекомендаций от ВР о переименовании двух областей", - сообщил Парубий.
Как сообщал УНН, председатель ВР назвал причину отложения переименования двух областей.
Напомним, в мае в парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.
Кроме того, в мае в парламенте зарегистрирован законопроект №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области на Кропивницкого.