Раду закликали перейменувати Кіровоградську область на Інгульську

Ініціатором петиції виступив Андрій Дьорко. На його думку, "більш історично та географічно правильною" для теперішньої Кіровоградської області є назва Інгульська область, а не Кропивницька, яку пропонують народні депутати.

Також він додав, що в Україні вже є кілька областей, назви яких не співпадають із назвою обласного центру. Наприклад, Волинська область чи Закарпатська область. Ці назви, за його словами, мають як історичне, так і географічне походження.

Зокрема "Волинь" як означення території вперше з'явилася у літописі 1077 року, ця назва походить від старовинного племені волиняни, що населяло з давніх часів цю територію. Закарпатська область отримала свою назву, оскільки розташована "за Карпатами".

Він також нагадав, що Інгульська паланка – це адміністративно-територіальна одиниця Війська Запорозького низового часів Нової Січі (1734-1775 рр.). Центр паланки розташовувався в усті річок Інгул і Кам'янки на місці сучасного с. Інгуло-Кам'янка.

Крім того, в Кіровоградській області беруть початок дві річки, а саме Інгул та Інгулець (Малий Інгул). Вони протікають майже через всю область та є найбільшими в області серед річок, що тут починаються. Назва Інгул базується на тюркській фонетичній обробці східнослов'янського слова Уголъ. Дотюркське функціонування цього гідроніму лінгвісти пов'язують зі східнослов'янськими племенами уличів (угличів), які населяли в 6-9 ст., зокрема, територію сучасної Кіровоградської області.

Нагадаємо, 14 липня 2016 року голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав ухвалений проект постанови про перейменування міста Кіровоград на Кропивницький.

Голосування за це рішення супроводжували численні мітинги протесту.

18 травня поточного року в парламенті зареєстровано законопроект № 8380 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області. За словами нардепа Олега Мусія, в проекті закону пропонується перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку.

6 жовтня голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що розгляд проектів змін до Конституції України про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей затримується через те, що не всі фракції визначилися щодо підтримки цих змін.

За його словами, парламент може почати розгляд перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей на початку листопада.