"Обольщаться не надо": лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры

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белорусский диктатор сдержанно оценил результаты российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Он предположил, что США могут попытаться поссорить россию с Китаем.

белорусский диктатор александр лукашенко сдержанно оценивает результаты недавних российско-американских переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусские СМИ.

Детали

По словам лукашенко, политические реалии в мире быстро меняются в связи с новой политикой США.

"Но радоваться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они требуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они сейчас попытаются поссорить россиян и китайцев. Этого россиянам допустить нельзя", - заявил самопровозглашенный президент беларуси.

Зато он не сумел ответить, полезны ли результаты переговоров делегаций США и рф.

"Где-то, наверное, нам на пользу, где-то вряд ли, если туда вернутся все эти иностранные компании - сначала американские, а потом другие - европейские. Будет непросто конкурировать на нашем рынке. Но продовольствие будет нужно всем. Поэтому страну встряхните как положено", - сказал лукашенко.

Напомним,

На днях руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что россияне применяют в изготовлении ракет Х-69 компоненты, произведенные в беларуси. Ранее в ОП заявляли, что за попытками втягивания беларуси в войну стоит в том числе желание москвы покрыть дефицит своей военной мощи.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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