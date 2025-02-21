"Тішитися не треба": лукашенко прокоментував російсько-американські переговори

білоруський диктатор олександр лукашенко стримано оцінює результати нещодавніх російсько-американських переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це повідомляє УНН із посиланням на білоруські ЗМІ.

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За словами лукашенка, політичні реалії у світі швидко змінюються у зв'язку з новою політикою США.

"Але тішитися не треба. Ми не знаємо, чого хочуть США. Говорю це тому, що я абсолютно занурений у ці питання. Ми не знаємо, чого вони вимагають від росіян за припинення війни і так далі. Мені здається, що вони зараз спробують посварити росіян і китайців. Цього росіянам допустити не можна", - заявив самопроголошений президент білорусі.

Натомість він не зумів відповісти, чи корисними є результати переговорів делегацій США та рф.

"Десь, напевно, нам на користь, десь навряд, якщо туди повернуться всі ці іноземні компанії - спочатку американські, а потім інші - європейські. Буде непросто конкурувати на нашому ринку. Але продовольство буде потрібно всім. Тому країну струсіть як належить", - сказав лукашенко.

Нагадаємо

Днями керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що росіяни застосовують у виготовленні ракет Х-69 компоненти, вироблені в білорусі. Раніше в ОП заявляли, що за спробами втягнення білорусі у війну стоїть у тому числі бажання москви покрити дефіцит своєї військової спроможності.

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