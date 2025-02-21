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05:23 • 26466 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125334 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184331 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148650 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139857 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117854 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108310 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143632 перегляди

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"Тішитися не треба": лукашенко прокоментував російсько-американські переговори

"Тішитися не треба": лукашенко прокоментував російсько-американські переговори

Київ • УНН

 • 21157 перегляди

білоруський диктатор стримано оцінив результати російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії. Він припустив, що США можуть спробувати посварити росію з Китаєм.

білоруський диктатор олександр лукашенко стримано оцінює результати нещодавніх російсько-американських переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це повідомляє УНН із посиланням на білоруські ЗМІ.

Деталі

За словами лукашенка, політичні реалії у світі швидко змінюються у зв'язку з новою політикою США.

"Але тішитися не треба. Ми не знаємо, чого хочуть США. Говорю це тому, що я абсолютно занурений у ці питання. Ми не знаємо, чого вони вимагають від росіян за припинення війни і так далі. Мені здається, що вони зараз спробують посварити росіян і китайців. Цього росіянам допустити не можна", - заявив самопроголошений президент білорусі.

Натомість він не зумів відповісти, чи корисними є результати переговорів делегацій США та рф.

"Десь, напевно, нам на користь, десь навряд, якщо туди повернуться всі ці іноземні компанії - спочатку американські, а потім інші - європейські. Буде непросто конкурувати на нашому ринку. Але продовольство буде потрібно всім. Тому країну струсіть як належить", - сказав лукашенко.

Нагадаємо

Днями керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що росіяни застосовують у виготовленні ракет Х-69 компоненти, вироблені в білорусі. Раніше в ОП заявляли, що за спробами втягнення білорусі у війну стоїть у тому числі бажання москви покрити дефіцит своєї військової спроможності.

ПАРЄ не визнала "вибори" в білорусі та оголосила лукашенка нелегітимним30.01.25, 13:48 • 23756 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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