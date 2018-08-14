Советник Трампа рассказал о наблюдении США за состоянием финансов Турции

“Мы ведем мониторинг этого очень плотно. Министр финансов Мнучин (Стивен Мнучин) ведет мониторинг этого очень плотно”, — приводит слова советника агентство Reuters.

Хэссетт исходит из того, что решение США повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции “затрагивает очень небольшую долю” ВВП этой страны и не могло в принципе спровоцировать обвал курса лиры. “Падение национальной валюты на 40% — это признак того, что многие фундаментальные основы экономики не в порядке в этой стране”, — пояснил экономический советник президента США.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник о намерениях США нанести Анкаре удар “в спину”, отметив, что нынешняя экономическая ситуация в стране является результатом “начатой против республики игры”. “Ее цель — победить и сокрушить нас, заставить отказаться от поставленных целей. Но мы можем при поддержке нации выйти из игры, сломать ее. Другого выхода нет”, — указал Эрдоган.

Как сообщал УНН, министр финансов Турции Берат Албайрак, который приходится зятем президенту Рерджепу Эрдогану, назвал падение курса национальной валюты “атакой” и пообещал, что уже в понедельник утром инвесторам будет представлен план действий по спасению лиры.