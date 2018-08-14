Радник Трампа розповів про спостереження США за станом фінансів Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа веде пильне спостереження за станом фінансового сектора Туреччини в світлі різкого падіння курсу турецької ліри по відношенню до американського долара. Про це повідомив в ефірі телеканалу MSNBC економічний радник глави держави Кевін Хессетт, інформує УНН.
“Ми ведемо моніторинг цього дуже щільно. Міністр фінансів Мнучін (Стівен Мнучін) веде моніторинг цього дуже щільно”, — наводить слова радника агентство Reuters.
Хессетт виходить з того, що рішення США підвищити вдвічі мита на сталь і алюміній з Туреччини “зачіпає дуже невелику частку” ВВП цієї країни і не могло в принципі спровокувати обвал курсу ліри. “Падіння національної валюти на 40% — це ознака того, що багато фундаментальних основ економіки не в порядку в цій країні”, — пояснив економічний радник президента США.
Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив у понеділок про наміри США завдати Анкарі удар “в спину”, зазначивши, що нинішня економічна ситуація в країні є результатом “розпочатої проти республіки гри”. “Її мета — перемогти і знищити нас, змусити відмовитися від поставлених цілей. Але ми можемо за підтримки нації вийти з гри, зламати її. Іншого виходу немає”, — вказав Ердоган.
Як повідомляв УНН, міністр фінансів Туреччини Берат Албайрак, який доводиться зятем президенту Рерджепу Ердогану, назвав падіння курсу національної валюти “атакою” і пообіцяв, що вже в понеділок вранці інвесторам буде представлений план дій з порятунку ліри.