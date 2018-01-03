Советник Трампа: РФ вмешивалась в выборы в США, и президент об этом осведомлен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Россия вмешивалась в американские выборы, и президент США Дональд Трамп об этом осведомлен. Об этом в интервью Голосу Америки заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает УНН.
Г.Макмастер считает, что необходимо найти способ противостоять весьма продвинутой новой стратегии, которую Россия усовершенствовала по многим параметрам. По его словам, эта новая угроза включает в себя использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга.
"Мы коснулись этой проблемы в нашей стратегии национальной безопасности, ибо для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права личности, верховенство закона и демократия", - заявил Г.Макмастер.
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"Русские также проявляли активность в Европе и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", - считает советник по национальной безопасности.
По его словам, Россия по-прежнему отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно.
"Эти же самые люди заявляли: "Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины"; "Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня этим словам уже никто не верит", - убежден Г.Макмастер.
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По его мнению, каждое арабское государство должно понимать, что именно делает Россия на Ближнем Востоке, а именно - стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну в регионе, вооружает и поддерживает террористические группировки вроде "Хезболлы". "За такую поддержку России придется заплатить немалую цену", - заявил Г.Макмастер.
Напомним, госсекретарь Рекс Тиллерсон дал характеристику отношениям США и РФ в 2017 году.