Радник Трампа: РФ втручалася у вибори в США, і президент про це поінформований

Г.Макмастер вважає, що необхідно знайти спосіб протистояти досить просунутій новій стратегії, яку Росія удосконалила за багатьма параметрами. За його словами, ця нова загроза включає в себе використання дезінформації, пропаганди і соціальних мереж для того, щоб розколоти суспільство і налаштувати соціальні групи одну проти одної.

"Ми торкнулися цієї проблеми у нашій стратегії національної безпеки, бо для нас важливо відкрито говорити про те, що роз'єднує і об'єднує нас як націю, про наші прагнення і цінності, такі як права особистості, верховенство закону і демократія", - заявив Г.Макмастер.

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"Росіяни також проявляли активність в Європі і під час недавніх виборів у Франції, і на іспанському референдумі про статус Каталонії. Ми бачили їх активність в Мексиці, спроби спровокувати путч у Чорногорії. Зірвати завісу з російської кампанії дестабілізації - це перший важливий крок, який дозволить всім побачити їхні справжні наміри, а, отже, послабить їх можливості сіяти невпевненість в людях і налаштовувати спільноти одну проти одної", - вважає радник з національної безпеки.

За його словами, Росія як і раніше заперечує свою причетність до подібних дій, але робить це все менш переконливо.

"Ці ж самі люди заявляли: "Ні, ми не збивали авіалайнер і не вбивали всіх цих людей"; "Ні, наших солдатів немає у Криму і на сході України"; "Ми не надаємо підтримку сирійському режиму, який відповідальний за масові вбивства власних громадян з використанням хімічної зброї". Сьогодні цим словам уже ніхто не вірить", - переконаний Г.Макмастер.

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На його думку, кожна арабське держава повинна розуміти, що саме робить Росія на Близькому Сході, а саме - прагне використовувати деструктивні дії Ірану, який розпалює громадянську війну в регіоні, озброює і підтримує терористичні угруповання на кшталт "Хізбалли". "За таку підтримку Росії доведеться заплатити чималу ціну", - заявив Г.Макмастер.

Нагадаємо, держсекретар Рекс Тіллерсон дав характеристику відносинам США і РФ у 2017 році.