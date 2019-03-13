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Советник Путина заявил об удовлетворительном состоянии раненых военнопленных моряков

Советник Путина заявил об удовлетворительном состоянии раненых военнопленных моряков

Киев  •  УНН

 • 7408 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Советник президента РФ Михаил Федотов заявил, что состояние раненых военнопленных украинских моряков, захваченных во время инцидента возле Керченского пролива, удовлетворительное. Об этом написала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

Так, по словам Омбудсмена, она получила ответ на два своих обращения к советнику президента РФ, председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

"В своем письме он уверяет, что двое раненых военнопленных Андрей Эйдер и Андрей Артеменко прошли медицинское обследование в больнице, где им также было предоставлено консультации врачей-специалистов. Состояние ребят оценивается как якобы удовлетворительное", - написала Денисова.

При этом, по ее словам, в очередной раз никаких официально подтвержденных медицинских заключений предоставлено не было.

Кроме того, как сообщил Федотов, по результатам обследования 22 февраля в городской клинической больнице, военнопленному Василию Сороке рекомендовали провести оперативное лечение.

"Почему происходит затягивание операции неизвестно. Между тем, Василий находится в критическом состоянии, ведь улучшение самочувствия невозможно без оказания медицинской помощи. В письме сказано, что трем раненым морякам предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь в стенах Лефортово. Но там нет никаких условий для лечения" , - добавила Денисова.

По словам Омбудсмена, ее пытаются уверить, что военнопленным морякам не нужна срочная госпитализация, относительно которой были неоднократные обращения.

Также Советник президента РФ отметил, что военнопленного Владимира Терещенко держали в холодной камере временно, на время санитарной обработки, а наличие горячей воды действующим законодательством РФ не предусмотрено, написала Денисова, а сейчас Терещенко уже перевели в двухместную камеру с улучшенными условиями.

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"Я обеспокоена состоянием здоровья раненых военнопленных моряков, ведь ответ на мои запросы пришла, а вопросов стало еще больше", - отметила Денисова.

Как сообщал УНН, украинскому консулу дали разрешение на посещение военнопленных моряков в Лефортово.

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Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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