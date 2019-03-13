Советник Путина заявил об удовлетворительном состоянии раненых военнопленных моряков

Так, по словам Омбудсмена, она получила ответ на два своих обращения к советнику президента РФ, председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

"В своем письме он уверяет, что двое раненых военнопленных Андрей Эйдер и Андрей Артеменко прошли медицинское обследование в больнице, где им также было предоставлено консультации врачей-специалистов. Состояние ребят оценивается как якобы удовлетворительное", - написала Денисова.

При этом, по ее словам, в очередной раз никаких официально подтвержденных медицинских заключений предоставлено не было.

Кроме того, как сообщил Федотов, по результатам обследования 22 февраля в городской клинической больнице, военнопленному Василию Сороке рекомендовали провести оперативное лечение.

"Почему происходит затягивание операции неизвестно. Между тем, Василий находится в критическом состоянии, ведь улучшение самочувствия невозможно без оказания медицинской помощи. В письме сказано, что трем раненым морякам предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь в стенах Лефортово. Но там нет никаких условий для лечения" , - добавила Денисова.

По словам Омбудсмена, ее пытаются уверить, что военнопленным морякам не нужна срочная госпитализация, относительно которой были неоднократные обращения.

Также Советник президента РФ отметил, что военнопленного Владимира Терещенко держали в холодной камере временно, на время санитарной обработки, а наличие горячей воды действующим законодательством РФ не предусмотрено, написала Денисова, а сейчас Терещенко уже перевели в двухместную камеру с улучшенными условиями.

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"Я обеспокоена состоянием здоровья раненых военнопленных моряков, ведь ответ на мои запросы пришла, а вопросов стало еще больше", - отметила Денисова.

Как сообщал УНН, украинскому консулу дали разрешение на посещение военнопленных моряков в Лефортово.

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Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.