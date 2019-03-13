Росія надала консулу дозвіл на відвідання українських моряків у Лефортово

КИЇВ. 13 березня. УНН. Український консул отримав дозвіл на відвідання військовополонених українських моряків у Лефортово і зроблять це починаючи від сьогодні. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.