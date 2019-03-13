Росія надала консулу дозвіл на відвідання українських моряків у Лефортово
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Український консул отримав дозвіл на відвідання військовополонених українських моряків у Лефортово і зроблять це починаючи від сьогодні. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.
“Буквально цими днями ми отримали дозвіл керівництва СІЗО Лефортово про відвідання сьогодні, завтра і післязавтра консулом України українських військовополонених в Москві”, — сказала вона.
За словами Зеленко, у МЗС сподіваються, що це відвідання буде розділено на декілька днів, з кожним з військовополонених консул матиме змогу зустрітись.
“Втім станом на 13 березня українська сторона досі не має жодної офіційної інформації і жодних медичних документів про реальний стан здоров’я українських військовополонених моряків, і ми маємо лише загально описову інформацію, яка нажаль не дає інформації про те, яким є їх реальний стан та якої допомоги вони потребують. Ми вкотре закликаємо російську сторону замість того, щоб проводити психіатричну експертизу, надати необхідні дані щодо стану здоров’я українських військовополонених моряків. Ми вимагаємо їх негайного звільнення, і сподіваємось, що російська сторона дійде розуміння, що маніпулювання питанням військовополонених і політв’язнів не є кроком у правильному напрямку”, — наголосила речниця.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.
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