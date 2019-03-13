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Россия предоставила консулу разрешение на посещение украинских моряков в Лефортово

Россия предоставила консулу разрешение на посещение украинских моряков в Лефортово

Киев  •  УНН

 • 7492 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинский консул получил разрешение на посещение военнопленных украинских моряков в Лефортово и сделают это начиная с сегодняшнего дня. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.

"Буквально на днях мы получили разрешение руководства СИЗО Лефортово о посещении сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных в Москве", - сказала она.

По словам Зеленко, в МИД надеются, что это посещение будет разделено на несколько дней, с каждым из военнопленных консул сможет встретиться.

"Впрочем состоянию на 13 марта украинская сторона до сих пор нет никакой официальной информации и никаких медицинских документов о реальном состоянии здоровья украинских военнопленных моряков, и мы только в общих чертах описательную информацию, к сожалению, не дает информации о том, каково их реальное состояние и в какой помощи они нуждаются. Мы в очередной раз призываем российскую сторону вместо того, чтобы проводить психиатрическую экспертизу, предоставить необходимые данные о состоянии здоровья украинских военнопленных моряков. Мы требуем их немедленного освобождения, и надеемся, что российская сторона придет к пониманию, что манипулирование вопросом военнопленных и политзаключенных не является шагом в правильном направлении", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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