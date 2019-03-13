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Радник Путіна заявив про задовільний стан поранених військовополонених моряків

Радник Путіна заявив про задовільний стан поранених військовополонених моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Радник президента РФ Михайло Федотов заявив, що стан поранених військовополонених українських моряків, захоплених під час інциденту біля Керченської протоки, задовільний. Про це написала Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

Так, за словами Омбудсмена, вона отримала відповідь на два своїх звернення до радника президента РФ, голови ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова.

"У своєму листі він запевняє, що двоє поранених військовополонених Андрій Ейдер та Андрій Артеменко пройшли медичне обстеження у лікарні, де їм також було надано консультації лікарів-спеціалістів. Стан хлопців оцінюється як нібито задовільний", - написала Денісова.

При цьому, за її словами, вкотре жодних офіційно підтверджених медичних висновків надано не було.

Крім того, як повідомив Федотов, за результатами обстеження 22 лютого у міській клінічній лікарні, військовополоненому Василю Сороці рекомендували провести оперативне лікування.

"Чому відбувається затягування операції невідомо. Тим часом, Василь перебуває у критичному стані, адже покращення самопочуття неможливе без надання медичної допомоги. У листі сказано, що трьом пораненим морякам надається потрібна кваліфікована медична допомога у стінах Лефортово. Але там немає жодних умов для лікування", - додала Денісова.

За словами Омбудсмена, її намагаються запевнити, що військовополоненим морякам не потрібна термінова госпіталізація, щодо якої були неодноразові звернення.

Також Радник президента РФ зазначив, що військовополоненого Володимира Терещенка тримали у холодній камері тимчасово, на час санітарної обробки, а наявність гарячої води чинним законодавством РФ не передбачене, написала Денісова, а наразі Терещенка вже перевели у двомісну камеру з покращеними умовами.

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"Я занепокоєна станом здоров'я поранених військовополонених моряків, адже відповідь на мої запити прийшла, а питань стало ще більше", - зазначила Денісова.

Як повідомляв УНН, українському консулу надали дозвіл на відвідання військовополонених моряків у Лефортово.

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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