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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 5855 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113785 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109076 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136293 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144056 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Советник президента Украины сообщил возможный срок встречи с Трампом

Советник президента Украины сообщил возможный срок встречи с Трампом

Киев  •  УНН

 • 15851 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в интервью “Радио Свобода” назвал возможный срок встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, пишет УНН.

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом США. Приглашение поступило 30 мая этого года. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины. Дата визита Зеленского в США пока не названа.

На вопрос журналиста: “сейчас о дате можно говорить, когда встретятся Владимир Зеленский и Дональд Трамп?” — советник главы государства сообщил, что: “Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20 (28-29 июня 2019 года), но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложные и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки”.

Напоминаем, российские СМИ подтвердили, что Трамп направил приглашение Зеленскому.

Украинские Национальные Новости

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