Радник президента України повідомив можливий термін зустрічі з Трампом

Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом США. Запрошення надійшло 30 травня цього року. Про це повідомили у прес-службі президента України. Дата візиту Зеленського до США поки що не названа.

На запитання журналіста: “зараз про дату можна говорити, коли зустрінуться Володимир Зеленський і Дональд Трамп?” — радник глави держави повідомив, що: “Скоріш за все, зустріч буде після зустрічі Дональда Трампа і Путіна, котрі планують зустрітися під час саміту G20 (28-29 червня 2019 року), але сам факт, що адміністрація Дональда Трампа першою запрошує Зеленського до США для проведення зустрічі, говорить про те, що Зеленському наданий вже певний кредит довіри від США. Мені здається, що адміністрація Білого дому сподівається зрушити складне і для них, в тому числі, питання з мертвої точки”.

Нагадуємо, російські ЗМІ підтвердили, що Трамп направив запрошення Зеленському.