Советник президента Бразилии Лулы едет к Зеленскому

Детали

Как сообщается, Аморим и его команда, куда войдет четыре человека, "прибудут в украинскую столицу 10 мая".

Как сообщил Globo источник в правительстве Бразилии, Аморим "не представит Президенту Украины ничего, кроме того, что он привез в москву, где в апреле его принял президент россии владимир путин". Бразилия не разработала мирный план для двух стран и намерена только выслушать обе стороны на одинаковых условиях, замечает издание.

Таким образом, как указано, советник Лулы во время встречи с Зеленским не представит никакого мирного плана, как не представил во время своего визита в москву. "Аморим лишь выслушает мнение украинского президента и повторит позицию Бразилии", - отмечает издание.

"Возможность того, чтобы страна поставляла вооружение украинской армии, как это делают американцы и европейцы, абсолютно исключена", - подчеркнул источник.

Дополнение

В своих недавних поездках в Испанию, Португалию и Великобританию президент Барзилии Лула много говорил о позиции Бразилии в отношении войны, пытаясь смягчить комментарии, сделанные во время своего визита в Китай, что вызвало беспокойство между американцами и европейцами. Последний разговор с европейским лидером был с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком перед коронацией короля Чарльза III.

На встрече, прокомментировал источник, президент Бразилии вновь заявил о своем осуждении вторжения россии на территорию Украины и отстаивал "необходимость прекращения боевых действий с обеих сторон, чтобы позволить начать переговоры, которые могут привести к мирному процессу".