Советник президента Бразилии Лулы едет к Зеленскому

ukru
13 марта, 19:26 • 58005 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 109034 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 109695 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 109608 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102856 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98253 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110997 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131691 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 172611 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 203628 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 54362 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 35755 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 25562 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 20725 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 28450 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 172608 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 203626 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 145080 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151545 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 188023 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 68899 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104214 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121180 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156826 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163663 просмотра
Актуальное
Советник президента Бразилии Лулы едет к Зеленскому

Советник президента Бразилии Лулы едет к Зеленскому

Киев • УНН

 • 1225758 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украину на 10 мая запланирован визит главного советника президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы Селсу Аморима, где он собирается встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, сообщает Globo, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Аморим и его команда, куда войдет четыре человека, "прибудут в украинскую столицу 10 мая". 

Как сообщил Globo источник в правительстве Бразилии, Аморим "не представит Президенту Украины ничего, кроме того, что он привез в москву, где в апреле его принял президент россии владимир путин". Бразилия не разработала мирный план для двух стран и намерена только выслушать обе стороны на одинаковых условиях, замечает издание.

Таким образом, как указано, советник Лулы во время встречи с Зеленским не представит никакого мирного плана, как не представил во время своего визита в москву. "Аморим лишь выслушает мнение украинского президента и повторит позицию Бразилии", - отмечает издание.

"Возможность того, чтобы страна поставляла вооружение украинской армии, как это делают американцы и европейцы, абсолютно исключена", - подчеркнул источник.

Дополнение

В своих недавних поездках в Испанию, Португалию и Великобританию президент Барзилии Лула много говорил о позиции Бразилии в отношении войны, пытаясь смягчить комментарии, сделанные во время своего визита в Китай, что вызвало беспокойство между американцами и европейцами. Последний разговор с европейским лидером был с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком перед коронацией короля Чарльза III.

На встрече, прокомментировал источник, президент Бразилии вновь заявил о своем осуждении вторжения россии на территорию Украины и отстаивал "необходимость прекращения боевых действий с обеих сторон, чтобы позволить начать переговоры, которые могут привести к мирному процессу".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы