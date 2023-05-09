Радник президента Бразилії Лули їде до Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Україну на 10 травня заплановано візит головного радника президента Бразилії Луїза Інасіо Лули да Сілви Селсо Аморіма, де він збирається зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Globo, пише УНН.
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Як повідомляється, Аморім і його команда, куди увійде четверо людей, "прибудуть до української столиці 10 травня".
Як повідомило Globo джерело в уряді Бразилії, Аморім "не представить Президентові України нічого, крім того, що він привіз до москви, де у квітні його прийняв президент росії володимир путін". Бразилія не розробила мирний план для двох країн і має намір тільки вислухати обидві сторони на однакових умовах, зауважує видання.
Таким чином, як вказано, радник Лули під час зустрічі із Зеленським не представить жодного мирного плану, як не представив під час свого візиту до москви. "Аморім лише вислухає думку українського президента і повторить позицію Бразилії", - зазначає видання.
"Можливість того, щоб країна постачала озброєння українській армії, як це роблять американці та європейці, абсолютно виключена", - підкреслило джерело.
Доповнення
У своїх недавніх поїздках до Іспанії, Португалії та Великої Британії президент Барзилії Лула багато говорив про позицію Бразилії щодо війни, намагаючись пом'якшити коментарі, зроблені під час свого візиту до Китаю, що викликало занепокоєння між американцями та європейцями. Остання розмова з європейським лідером була з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком перед коронацією короля Чарльза III.
На зустрічі, прокоментувало джерело, президент Бразилії знову заявив про своє засудження вторгнення росії на територію України та відстоював "необхідність припинення бойових дій з обох сторін, щоб дозволити почати переговори, які можуть призвести до мирного процесу".