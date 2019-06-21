Советник председателя Херсонского облсовета требовал 30 тыс. долл. за три участка на Арабатской стрелке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Директор коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка", который является советником председателя Херсонского областного совета, требовал 30 тыс. долларов за выделение трех участков в Счастливцевом на Арабатской стрелке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"30 тыс. долларов за выделение трех участков в Счастливцевом на Арабатской стрелке. Именно столько потребовал директор коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка", который является советником председателя Херсонского областного совета, в сговоре с должностными лицами Счастливцевского сельсовета от гражданина за свои услуги", - написала Сарган.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновники Госэкоинспекции Киевской области требовали взятку землей
По ее словам, следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.