Радник голови Херсонської облради вимагав 30 тис. дол. за три ділянки на Арабатській стрілці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Директор комунального закладу “Пансіонат Арабатська стрілка”, який є радником голови Херсонської обласної ради, вимагав 30 тисяч доларів за виділення трьох ділянок у Щасливцевому на Арабатській стрілці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“30 тисяч баксів за виділення трьох ділянок у Щасливцевому на Арабатській стрілці. Саме стільки зажадав директор комунального закладу „Пансіонат Арабатська стрілка“, який є радником голови Херсонської обласної ради, у змові з службовими особами Щасливцевської сільради від громадянина за свої послуги”, — написала Сарган.
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За її словами, слідчі та прокурори проводять першочергові слідчі дії, готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.