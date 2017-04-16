Советник Д.Трампа заявил, что Китай работает с США над ответом КНДР

Г.МакМастер заявил о достигнутом “международном консенсусе” относительно действий Пхеньяна. По его словам, все понимают, что “эта ситуация не может дальше продолжаться”.

Президент США Дональд Трамп также написал в Twitter, что Китай сотрудничает с США по вопросу КНДР.

Пекин, главный союзник Северной Кореи, пока не делал никаких публичных заявлений относительно сотрудничества с Вашингтоном и не давал своих предложений относительно ответа на действия Пхеньяна.

Отмечается, что Г.МакМастер во время визита в афганском Кабуле заявил, что США ответят на политику КНДР “в соответствии с главных интересов американского народа”.

“Президент четко дал понять, что он не будет мириться с угрозой Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам в регионе со стороны этого враждебного режима с ядерным оружием”, — сказал он.

Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Как сообщал УНН, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетном пуске КНДР.