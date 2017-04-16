Советник Д.Трампа заявил, что Китай работает с США над ответом КНДР

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30889 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97767 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150240 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114035 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114932 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111594 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103599 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103398 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Советник Д.Трампа заявил, что Китай работает с США над ответом КНДР

Советник Д.Трампа заявил, что Китай работает с США над ответом КНДР

Киев  •  УНН

 • 10608 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. США и Китай вместе работают над “различными вариантами” развития ситуации с Северной Кореей. Об этом заявил главный советник президента США по вопросам безопасности Герберт МакМастер, передает УНН со ссылкой на BBC.

Г.МакМастер заявил о достигнутом “международном консенсусе” относительно действий Пхеньяна. По его словам, все понимают, что “эта ситуация не может дальше продолжаться”.

Президент США Дональд Трамп также написал в Twitter, что Китай сотрудничает с США по вопросу КНДР.

Пекин, главный союзник Северной Кореи, пока не делал никаких публичных заявлений относительно сотрудничества с Вашингтоном и не давал своих предложений относительно ответа на действия Пхеньяна.

Отмечается, что Г.МакМастер во время визита в афганском Кабуле заявил, что США ответят на политику КНДР “в соответствии с главных интересов американского народа”.

“Президент четко дал понять, что он не будет мириться с угрозой Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам в регионе со стороны этого враждебного режима с ядерным оружием”, — сказал он.

Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Как сообщал УНН, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетном пуске КНДР.

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