Радник Д.Трампа заявив, що Китай працює з США над відповіддю КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. США і Китай разом працюють над “різними варіантами” розвитку ситуації з Північною Кореєю. Про це заявив головний радник президента США з питань безпеки Герберт МакМастер, передає УНН з посиланням на BBC.
Г.МакМастер заявив про досягнутий “міжнародний консенсус” щодо дій Пхеньяна. За його словами, всі розуміють, що “ця ситуація не може далі тривати”.
Президент США Дональд Трамп також написав у Twitter, що Китай співпрацює з США щодо питання КНДР.
Пекін, головний союзник Північної Кореї, поки не робив жодних публічних заяв щодо співпраці з Вашингтоном і не надавав своїх пропозицій щодо відповіді на дії Пхеньяну.
Зазначається, що Г.МакМастер під час візиту в афганському Кабулі заявив, що США дадуть відповідь на політику КНДР “відповідно до головних інтересів американського народу”.
“Президент чітко дав зрозуміти, що він не буде миритися із загрозою Сполученим Штатам, їх союзникам і партнерам в регіоні з боку цього ворожого режиму з ядерною зброєю”, — сказав він.
Нагадаємо, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.
Як повідомляв УНН, владні структури та держслужбовців США сповістили про невдалий ракетний пуск КНДР.