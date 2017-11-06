Советник Авакова заявил, что его никто не бил

В заметке он назвал потасовку под Высшим специализированным судом Киева, в которую был вовлечен, "перформансом" от украинских политиков.

"Друзья, все ок! Какое избиение, о чем вы? Никаких проблем, со мной все прекрасно! Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло", - написал З.Шкиряк.

Отметим, ранее сегодня в Интернете появилося видео потасовки под Высшим специализированным судом Киева, на котором видно, как активисты сначала бросали в лицо З.Шкиряка мусор, а затем начали дергать за руки, что привело к потасовке.

Как сообщал УНН, активисты разгромили зал суда, где проходило заседание по делу экс-комбата ОУН Кохановского.