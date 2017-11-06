Радник Авакова заявив, що його ніхто не бив

У дописі він назвав штовханину під Вищим спеціалізованим судом Києва, в якій був залучений, "перформансом" від українських політиків.

"Друзі, все ок! Яке побиття, про що ви? Жодних проблем, зі мною все прекрасно! Ніхто мене не бив і нічого страшного зі мною не сталося", - написав З.Шкіряк.

Зазначимо, раніше сьогодні в Інтернеті з’вилося відео штовханини під Вищим спеціалізованим судом Києва, на якому видно, як активісти спершу кидали в обличчя З.Шкіряку сміття, а потім почали шарпати за руки, шо призвело до штовханини.

Як повідомляв УНН, активісти розгромили залу суду, де відбувалося засідання у справі екс-комбата ОУН Коханівського.