Радник Авакова заявив, що його ніхто не бив
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк спростував інформацію про те, що його побили сьогодні в Києві. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
У дописі він назвав штовханину під Вищим спеціалізованим судом Києва, в якій був залучений, "перформансом" від українських політиків.
"Друзі, все ок! Яке побиття, про що ви? Жодних проблем, зі мною все прекрасно! Ніхто мене не бив і нічого страшного зі мною не сталося", - написав З.Шкіряк.
Зазначимо, раніше сьогодні в Інтернеті з’вилося відео штовханини під Вищим спеціалізованим судом Києва, на якому видно, як активісти спершу кидали в обличчя З.Шкіряку сміття, а потім почали шарпати за руки, шо призвело до штовханини.
Як повідомляв УНН, активісти розгромили залу суду, де відбувалося засідання у справі екс-комбата ОУН Коханівського.