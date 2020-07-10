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Рад, что УЕФА подтвердил право "Шахтера" принять "Вольфсбург" в родных стенах - Павелко

Киев  •  УНН

 • 12086 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. До последнего времени существовала вероятность того, что клуб "Шахтер", который представляет нашу страну в Лиге Европы, мог провести ответный матч с Вольфсбургом снова на выезде. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Такой сценарий не отвечал бы спортивному принципу, отметил он и добавил, что УЕФА подтвердил право "Шахтера" принять "Вольфсбург" в родных стенах.

"Рад, что руководство УЕФА прислушалось к нашей позиции, приняло во внимание все доводы и, ссылаясь на наш удачный опыт в рестарте футбольных турниров в Украине, подтвердил право "Шахтера" на проведение матча 1/8 финала в родных стенах. Такое решение станет приятным подарком для всех украинских болельщиков. Большое спасибо за это коллегам из УЕФА!" - написал президент УАФ.

Комментируя финал Кубка Украины, Павелко, отметил, что УАФ удалось сохранить спортивный принцип в определении победителей соревнований.

"Проведя в Харькове финал Кубка Украины вопреки всем препятствиям, связанным с пандемией COVID-19, мы еще раз доказали, что для нас на первом месте футбол и спортивный принцип в определении победителей соревнований. В то время как Нидерланды и Франция закончили все соревнования досрочно, для нас завершение УПЛ и Первой лиги является приоритетной задачей на ближайшее время. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть зрителей на трибуны и чтобы команды чувствовали поддержку своих болельщиков", - резюмировал он.

Напомним, УАФ совместно с Минздравом работает над возвращением болельщиков на футбольные матчи.

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