Радий, що УЄФА підтвердив право "Шахтаря" прийняти "Вольфсбург" у рідних стінах - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. До останнього часу існувала вірогідність того, що клуб “Шахтар”, який представляє нашу країну у Лізі Європи, міг провести матч-відповідь з Вольфсбургом знову на виїзді. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
Такий сценарій не відповідав би спортивному принципу, зазначив він і додав, що УЄФА підтвердив право "Шахтаря" прийняти "Вольфсбург" у рідних стінах.
"Радий, що керівництво УЄФА прислухалося до нашої позиції, взяло до уваги всі аргументи та, посилаючись на наш вдалий досвід у рестарті футбольних турнірів в Україні, підтвердило право “Шахтаря” на проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу у рідних стінах. Таке рішення стане приємним подарунком для всіх українських вболівальників. Велике дякую за це колегам з УЄФА!", - написав президент УАФ.
Коментуючи фінал Кубку України, Павелко, наголосив на тому, що УАФ вдалося зберегти спортивний принцип у визначенні переможців змагань.
"Провівши в Харкові фінал Кубку України всупереч всім перешкодам, пов’язаним з пандемією COVID-19, ми ще раз довели, що для нас на першому місці футбол та спортивний принцип у визначенні переможців змагань. В той час коли Нідерланди та Франція закінчили всі змагання достроково, для нас завершення УПЛ та Першої ліги є пріоритетним завданням на найближчий час. Ми робимо все можливе, щоб повернути глядачів на трибуни і щоб команди відчували підтримку своїх вболівальників", - резюмував він.
Нагадаємо, УАФ спільно з МОЗ працює над поверненням уболівальників на футбольні матчі.