Radiohead обвиняют Лану Дель Рей в плагиате

Как сообщает издание, американскую певицу подозревают в заимствовании мелодии дебютного сингла Radiohead “Creep” в 1992 году для своей композиции “Get Free”. Эта песня завершает пятый студийный альбом Ланы Дель Рей “Lust for Life”, вышедший в 2017 году и занял первое место в хит-парадах США и Великобритании.

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“Про иск — это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена ​​песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они возьмут только сто. Их адвокаты были неумолимы, так что будем разбираться с этим в суде”, - написала певица в Twitter.

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По словам источника, группа намерена “или получить компенсацию, или добиться внесения себя в число соавторов песни для получения авторских отчислений”.