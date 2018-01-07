Radiohead звинувачують Лану Дель Рей у плагіаті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Британська рок-група Radiohead розглядає можливість подати у суд на американську співачку Лану Дель Рей за порушення авторських прав, передає УНН з посиланням на The Sun.
Як повідомляє видання, американську співачку підозрюють у запозиченні мелодії дебютного синглу Radiohead “Creep” 1992 року для своєї композиції “Get Free”. Ця пісня завершує п’ятий студійний альбом Лани Дель Рей “Lust for Life”, що вийшов у 2017 році і зайняв перше місце в хіт-парадах США та Великої Британії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На С.Кінга подали позов через плагіат
“Про позов — це правда. Хоча я знаю, що моя пісня не була натхненна піснею Creep, група Radiohead вважає, що була, і вони хочуть отримати 100% від публікації — я запропонувала до 40% за останні кілька місяців, але вони візьмуть тільки сто. Їхні адвокати були невблаганні, так що будемо розбиратися з цим у суді”, — написала співачка у Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні 90% студентів вдаються до плагіату
За словами джерела видання, група має намір “або отримати компенсацію, або домогтися внесення себе до числа співавторів пісні для отримання авторських відрахувань”.