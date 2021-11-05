Радиодиктант национального единства: объявили правила участия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В День украинской письменности и языка, 9 ноября, состоится 21-й всеукраинский радиодиктант национального единства. О правилах участия сообщили в Facebook, информирует УНН.
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"Приглашаем присоединиться к ХХІ радиодиктанту национального единства! Традиционно событие состоится 9 ноября в День украинской письменности и языка", — говорится в сообщении.
Детали
Радиодиктант начнется в 10:30. Время для отправки готового текста — астрономические сутки.
Текст диктанта обнародуют на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00.
Роботы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября).
Также работу можно отправить на электронную почту: [email protected]. После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.
Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.
Все работы проверит специальная профессиональная комиссия. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.
Добавим
В этом году автор текста радиодиктанта — украинский писатель Юрий Андрухович. Именно он и будет его читать.
Всеукраинский флешмоб будут транслировать на общенациональном телеканале UA: ПЕРШИЙ, ютуб-канале UA: ПЕРШИЙ и на Facebook-страницах Суспільне мовлення и UA: ПЕРШИЙ.
Напомним
В прошлом году участие во всеукраинском диктанте национального единства приняло немало политических деятелей.