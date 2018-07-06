Радио Свобода: Российский наемник в суде признал, что воевал "в смежной стране"

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В РФ в суде российский офицер Олег Леонтьев заявил, что участвовал в боевых действиях на территории соседней страны, где российских военных “якобы не было”, и, как сообщают российские СМИ, вероятно, речь идет об Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

В ходе заседания Леонтьев, обвиняемый в причастности к гибели солдата-срочника, попросил суд вынести “положительное решение”, чтобы продолжить службу и отправиться в Сирию.

“Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории сопредельной страны, на которой нас бы не было”, — процитировал в среду слова Леонтьева фонд "Право матери“, представляющий интересы семьи погибшего.

В фонде отмечают, что это, вероятно, первое официальное заявление российского военнослужащего о таком участии в боевых действиях; российские СМИ, цитирующие заявление фонда, делают собственный вывод, что речь идет об участии в боевых действиях на территории именно Украина.

Подтверждений этих слов с других источников пока нет, все СМИ ссылаются на заявление упомянутого российского фонда.

Напомним, в Сирии по крайней мере с весны 2018 воюет русский частная военная компания под названием “Патриот”.

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