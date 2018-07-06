Радіо Свобода: Російський найманець у суді визнав, що воював "у суміжній країні"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У РФ у суді російський офіцер Олег Леонтьєв заявив, що брав участь у бойових діях на території сусідньої країни, де російських військових “нібито не було”, і, як повідомляють російські ЗМІ, ймовірно, йдеться про Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
У ході засідання Леонтьєв, обвинувачений у причетності до загибелі солдата-строковика, попросив суд винести “позитивне рішення”, щоб продовжити службу й вирушити до Сирії.
“Це дозволить принести якусь користь для держави. Я вже брав участь в одному з таких заходів, але, єдине, це було на території суміжної країни, на якій нас ніби не було”, — процитував у середу слова Леонтьєва фонд “Право матері”, що представляє інтереси сім’ї загиблого.
У фонді відзначають, що це, ймовірно, перша офіційна заява російського військовослужбовця про таку участь у бойових діях; російські ЗМІ, які цитують заяву фонду, роблять власний висновок, що йдеться про участь у бойових діях на території саме України.
Підтверджень цих слів із інших джерел наразі немає, всі ЗМІ посилаються на заяву згаданого російського фонду.
Нагадаємо, в Сирії принаймні з весни 2018 року воює російська приватна військова компанія під назвою “Патріот”.