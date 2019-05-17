Радикальная партия готова войти в новую коалицию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Радикальная Партия Олега Ляшко готова войти в новую коалицию, если будут поддержаны ее условия. Об этом заявил лидер фракции РПЛ Олег Ляшко во время своего выступления в Верховной Раде, сообщает УНН.
"Мы готовы участвовать в обсуждении вопроса о формировании новой коалиции при условии выполнения наших требований, касающихся радикального изменения экономической политики государства. В частности, изменения в Конституцию, чтобы земля принадлежала украинским селянам, никакой продажи земли. Радикальный пересмотр бюджета и вычищение коррупционных схем. Повышение зарплат и пенсий, справедливые цены на газ. Просмотр соглашения с МВФ, отменить требование о повышении цены на газ, снизить тарифы. Пересмотреть торговую часть соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы селяне не теряли 8 млрд долларов заработка в год из-за ограничений квот", - заявил Ляшко.
Он также добавил, что сейчас Парламент должен использовать уникальное окно возможностей, чтобы принять те решения, ради которых за них голосовали граждане, и только после этого идти на выборы.
Напомним, сегодня, 17 мая, "Народный фронт" заявил о выходе из коалиции.
После чего председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции.
Политолог Владимир Фесенко считает, что выход "Народного фронта" из коалиции не защищает Раду от роспуска.