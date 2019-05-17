Радикальна партія готова увійти до нової коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Радикальна Партія Олега Ляшка готова увійти до нової коаліції, якщо будуть підтримані її умови. Про це заявив лідер фракції РПЛ Олег Ляшко під час свого виступу у Верховній Раді, повідомляє УНН.
"Ми готові брати участь в обговоренні питання про формування нової коаліції за умови виконання наших вимог, які стосуються радикальної зміни економічної політики держави. Зокрема, зміни до Конституції, щоб земля належала українським селянам, ніякого продажу землі. Радикальний перегляд бюджету і вичищення корупційних схем. Підвищення зарплат і пенсій, справедливі ціни на газ. Перегляд угоди з МВФ, скасувати вимогу про підвищення ціни на газ, знизити тарифи. Переглянути торгівельну частину угоди про асоціацію з ЄС, щоб селяни не втрачали 8 млрд доларів заробітку на рік через обмеження квот", - заявив Ляшко.
Він також додав, що зараз Парламент має використати унікальне вікно можливостей, щоб прийняти ті рішення, заради яких за них голосували громадяни, і лише після цього йти на вибори.
Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, "Народний фронт" заявив про вихід з коаліції.
Після чого голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про припинення існування коаліції.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що вихід "Народного фронту" з коаліції не захищає Раду від розпуску.