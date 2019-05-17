Радикальна партія готова увійти до нової коаліції

КИЇВ. 17 травня. УНН. Радикальна Партія Олега Ляшка готова увійти до нової коаліції, якщо будуть підтримані її умови. Про це заявив лідер фракції РПЛ Олег Ляшко під час свого виступу у Верховній Раді, повідомляє УНН.