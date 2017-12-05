Радикалы "спустили" на рекламу около 20 млн грн бюджетных средств

"Наибольший процент средств на рекламу потратила Радикальная партия Олега Ляшка,"Самопомощь","Оппозиционный блок"и "Народный Фронт". РПЛ потратила на рекламу 41% средств (19 из всего 47 млн.),"Самопомощь" - 38% (39 с 104 млн.), О - 33% (5 из 15 млн.), НФ - 30% (33 из 109 млн.)", - говорится в результатах исследования.

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Вместе с тем, в ВО "Батькивщина" и БПП "Солидарность" доля расходов на рекламу незначительна - от 0,2% до 5%", рассказали в КИУ.

"Четыре политические силы тратят государственные средства не на партийное развитие, а на самопиар. Вместо того, чтобы развивать местные ячейки, проводить обучение партийцев и работать с избирателями, эти политические силы скупают рекламу, фактически выбрасывая средства налогоплательщиков на ветер. КИУ разработал изменения в законодательства, запрещающие партиям размещать рекламу за бюджетные средства", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

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В общем, за год государственного финансирования партии совокупно потратили почти полмиллиарда гривен - 436 млн грн, 407 млн ​​из которых составляют средства госбюджета. Больше всего средств - 109 млн грн, партии потратили на рекламу в СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, билборды).

Справка: информация по данным анализа финансовых отчетов политических партий за III, IV кварталы 2016, а также I, II, III кварталов 2017 года.

Напомним, радикала Рыбалку аналитики портала "Слово и дело" признали самым популистом финансового комитета ВРУ.