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Радикали "спустили" на рекламу близько 20 млн грн бюджетних коштів

Радикали "спустили" на рекламу близько 20 млн грн бюджетних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. За рік ”Радикальна партія” Олега Ляшка витратила на самопіар 19 млн грн бюджетних коштів. Про це йдеться в дослідженні КВУ: "Річниця державного фінансування: на що партії витратили півмільярда гривень", передає УНН.

"Найбільший відсоток коштів на рекламу витратили Радикальна партія Олега Ляшка, "Самопоміч", "Опозиційний блок" та "Народний Фронт". РПЛ витратила на рекламу 41% коштів (19 із загалом 47 млн.), "Самопоміч" – 38% (39 із 104 млн.), ОБ – 33% (5 із 15 млн.), НФ – 30% (33 із 109 млн.)", - йдеться у результатах дослідження.

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Разом з тим, у ВО "Батьківщина" та БПП "Солідарність" частка витрат на рекламу є незначною – від 0,2% до 5%", розповіли у КВУ.

"Чотири політичні сили витрачають державні кошти не на партійний розвиток, а на самопіар. Замість того, щоб розбудовувати місцеві осередки, проводити навчання партійців та працювати із виборцями, ці політичні сили скуповують рекламу, фактично викидаючи кошти платників податків на вітер. КВУ розробив зміни до законодавства, які забороняють партіям розміщувати рекламу за бюджетні кошти", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

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Загалом, за рік державного фінансування партії сукупно витратили майже півмільярда гривень – 436 млн грн, 407 млн із яких становлять кошти держбюджету. Найбільше коштів - 109 млн грн, партії витратили на рекламу в ЗМІ (ТБ, радіо, друковані ЗМІ, білборди).

Довідка: інформація за даними аналізу фінансових звітів політичних партій за ІІІ, ІV квартали 2016 р., а також І,ІІ,ІІІ кварталів 2017 р.

Нагадаємо, радикала Рибалку аналітики порталу “Слово і діло” визнали найбільшим популістом фінансового комітету ВРУ

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