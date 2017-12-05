Радикали "спустили" на рекламу близько 20 млн грн бюджетних коштів

КИЇВ. 5 грудня. УНН. За рік ”Радикальна партія” Олега Ляшка витратила на самопіар 19 млн грн бюджетних коштів. Про це йдеться в дослідженні КВУ: "Річниця державного фінансування: на що партії витратили півмільярда гривень", передає УНН.