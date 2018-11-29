Радикал Рыбалка прогуливает каждое четвертое заседание ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. С 1 января по 28 ноября 2018 года народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка пропустил 25% заседаний Верховной Рады Украины. Об этом свидетельствуют данные электронной регистрации нардепа, опубликованные на портале ВРУ, передает УНН.
Так, в течение отчетного периода прошло 119 заседаний ВРУ. За это время Рыбалка пропустил 21 заседание ВРУ, что составляет 25% от общего количества.
В целом, за время своей депутатской каденции, Рыбалка пропустил 100 заседаний ВРУ, или 25,5% от общего количества.
Напомним, по мнению политолога Алексея Станчевского, законотворческая деятельность нардепа Сергея Рыбалки является примером непрофессионализма. Именно его законодательные инициативы, как правило, подвергаются заслуженной критике со стороны экономистов и финансистов. В итоге, проекты Рыбалки практически всегда терпят фиаско в сессионном зале.
"Рыбалка позиционирует себя как эксперт в банковской и финансовой сферах, поэтому и подает соответствующие законопроекты. Но если мы посмотрим статистику проектов ЗУ, где стоит личное авторство нардепа - почти все они "висят" без движения. Это говорит о несоответствии той должности, которую Рыбалка занимал ранее. Также это говорит о нем как о непрофессионале своего дела", - отметил Станчевский.
Так, накануне банкиры рассказали о ничтожности законопроекта Рыбалки по объединению государственных банков.
Кроме этого, недавно законодатели отказались поддержать законопроект Рыбалки о кредитных союзах. Тогда эксперты отметили, что предложения политика (в случае принятия) могут спровоцировать массовые банкротства и уничтожение около 200 кредитных союзов.
Бессодержательной эксперты считают и законодательную инициативу Рыбалки о криптовалютах.
Аналогично бесполезным экономисты в свое время окрестили законопроект радикала о ломбардах.