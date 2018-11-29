Радикал Рибалка прогулює кожне четверте засідання ВРУ

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. З 1 січня по 28 листопада 2018 року народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка пропустив 25% засідань Верховної ради України. Про це свідчать дані електронної реєстрації нардепа, опубліковані на порталі ВРУ, передає УНН.

Так, протягом звітного періоду відбулося 119 засідань ВРУ. За цей час Рибалка пропустив 21 засідання ВРУ, що становить 25% від загальної кількості.

Загалом, за час своєї депутатської каденції, Рибалка пропустив 100 засідань ВРУ, або 25,5% від загальної кількості.

Нагадаємо, на думку політолога Олексія Станчевского, законотворча діяльність нардепа Сергія Рибалки є прикладом непрофесіоналізму. Саме його законодавчі ініціативи, як правило, піддаються заслуженій критиці з боку економістів та фінансистів. У підсумку, проекти Рибалки практично завжди зазнають фіаско у сесійній залі.

"Рибалка позиціонує себе як експерт у банківській і фінансовій сферах, тому і подає відповідні законопроекти. Але якщо ми подивимося статистику проектів ЗУ, де стоїть особисте авторство нардепа - майже всі вони "висять" без руху. Це говорить про невідповідність тієї посади, яку Рибалка займав раніше. Також це говорить про нього як про непрофесіонала своєї справи", - зазначив Станчевский.

Так, напередодні банкіри розповіли про нікчемність законопроекту Рибалки щодо об'єднання державних банків.

Крім цього, нещодавно законодавці відмовилися підтримати законопроект Рибалки про кредитні спілки. Тоді експерти відзначили, що пропозиції політика (у разі ухвалення) можуть спровокувати масові банкрутства та знищення близько 200 кредитних спілок. 

Беззмістовною експерти вважають і законодавчу ініціативу Рибалки про криптовалюти.

Аналогічно марним економісти свого часу охрестили законопроект радикала про ломбарди.

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