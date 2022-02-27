Радиационный фон в норме: спасатели уверяют, что пункт захоронения радиоактивных отходов во время обстрела не повредили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В ГСЧС опровергли информацию о попадании снаряда российских оккупантов в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Цитата
“Сегодня наши спасатели Киевского гарнизона и сотрудники Опытно-испытательной лаборатории Главного управления ГСЧС Украины в Киеве выехали на место происшествия для разведки и измерения радиационного фона воздуха. На месте было установлено, что в результате обстрелов, неизвестный объект попал рядом с предприятием и не попал в важные объекты”, - говорится в сообщении.
Детали
Заместитель директора ГСП "Объединение Радон" по производственным вопросам отметила, что выхода радионуклидов в окружающую среду не произошло, радиационный фон в норме, поверхностного загрязнения нет.
Также на месте работала опытно-испытательная лаборатория Главного управления, которая подтвердила, что угрозы для населения нет.
Добавим
Как сообщает КГГА, по состоянию на 7:35 в Соломенском районе зафиксированы следующие показатели качества воздуха:
◾️ Азота диоксид - 0.04 мг/м3, позднее - 0 мг/м3. Норма - 0,2 мг/м3.
◾ Углерода оксид - 0.5-1.2 мг/м3 сейчас снижается. Норма - 5,0 мг/м3.
◾ Ангидрид Серный - 0 мг/ м3. Норма - 0,5 мг/ м3.
Также по состоянию на 7:00 в Киеве на левом берегу зафиксирован показатель радиационного фона 0,14 - 0,16 мкЗв/ час при норме 0,26 мкЗв/час.
Напомним
Государственная инспекция ядерного регулирования сообщала, что в результате российского обстрела Киева снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала “Объединение Радон”.