Радіаційний фон в нормі: рятувальники запевняють, що пункт захоронення радіоактивних відходів під час обстрілу не пошкодили
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У ДСНС спростували інформацію щодо влучення снаряду російських окупантів у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії “Об‘єднання Радон”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
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“Сьогодні наші рятувальники Київського гарнізону та співробітники Дослідно-випробувальної лабораторії Головного управління ДСНС України у Києві виїхали на місце події для розвідки та вимірювання радіаційного фону повітря. На місці було встановлено, що внаслідок обстрілів, невідомий об’єкт влучив поруч з підприємством та не потрапив у важливі об‘єкти”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Заступник директора ДСП «Об’єднання Радон» з виробничих питань зазначила, що виходу радіонуклідів в оточуюче середовище не відбулося, радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає.
Також на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління, яка підтвердила, що загрози для населення немає
Додамо
Як повідомляє КМДА, станом на 7:35 у Солом'янському районі зафіксовано наступні показники якості повітря:
◾️Азоту диоксид - 0.04 мг/м3, пізніше - 0 мг/м3. Норма - 0,2 мг/м3.
◾Вуглецю оксид - 0.5-1.2 мг/м3 наразі знижується. Норма - 5,0 мг/м3.
◾Ангідрид сірчаний - 0 мг/ м3. Норма - 0,5 мг/ м3.
Також станом на 7:00 у Києві на лівому березі зафіксовано показник радіаційного фону 0,14 - 0,16 мкЗв/ годину при нормі 0,26 мкЗв/год.
Нагадаємо
Державна інспекція ядерного регулювання повідомляла, що унаслідок російського обстрілу Києва снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії “Об’єднання Радон”.