Раде предложат провести внеочередную сессию уже завтра

"Дата назначения внеочередной сессии назначает председатель ВР. Мы будем предлагать провести ее завтра, поскольку оптимальный срок публикации указа, чтобы соблюсти все нормы Конституции - период 60 дней и проведение в последнее воскресенье этого периода - это именно публикация указа завтра", - сказал он.

Напомним, первые кадровые указы Президента Украины могут появиться сегодня вечером.