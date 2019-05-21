Раде предложат провести внеочередную сессию уже завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины обратится к председателю ВР Андрей Парубию о проведении внеочередной сессии парламента в среду, 22 мая. Об этом заявил журналистам советник Зеленского Андрей Богдан, передает корреспондент УНН.
"Дата назначения внеочередной сессии назначает председатель ВР. Мы будем предлагать провести ее завтра, поскольку оптимальный срок публикации указа, чтобы соблюсти все нормы Конституции - период 60 дней и проведение в последнее воскресенье этого периода - это именно публикация указа завтра", - сказал он.
Напомним, первые кадровые указы Президента Украины могут появиться сегодня вечером.